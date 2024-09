Tabata Amaral contrata votuporanguense Rogério Galloro para consultoria de segurança em sua campanha

A candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), contratou os serviços de consultoria em segurança corporativa da empresa do votuporanguense Rogério Galloro, ex-diretor da Polícia Federal. A contratação, realizada em meio a denúncias feitas pela candidata sobre supostas ligações entre o PCC, Pablo Marçal e seus aliados, tem como objetivo reforçar a segurança de sua campanha.

A Rogério Galloro Consultoria, especializada em segurança corporativa, cibersegurança, investigação, perícia e governança, recebeu R$ 13,7 mil pela prestação dos serviços à campanha de Tabata. O pagamento foi efetuado no dia 19 de agosto.

Em nota, a assessoria de imprensa de Tabata Amaral esclareceu que o serviço contratado é uma consultoria em segurança, não um serviço de escolta, e que, por motivos de segurança, não serão divulgados detalhes adicionais sobre as atividades desempenhadas.

No último domingo (1º), a candidata voltou a fazer acusações contra Pablo Marçal em um vídeo divulgado nas redes sociais. Na gravação, Tabata faz um paralelo entre Marçal e o notório traficante colombiano Pablo Escobar, líder do Cartel de Medellín, ao declarar que “São Paulo não vai virar San Pablo”.

Rogério Galloro, que se aposentou da Polícia Federal em abril deste ano, abriu sua empresa de consultoria em maio, com um capital social de R$ 100 mil. Ele é sócio da empresa junto com sua esposa, Maria José Trento Galloro. Além da segurança corporativa, a Rogério Galloro Consultoria atua em áreas como cibersegurança, governança, risco e compliance, investigações e perícias, e cooperação internacional.

Galloro assumiu o cargo de diretor-geral da Polícia Federal em 2018, durante o governo do então presidente Michel Temer, mas foi substituído no início do governo de Jair Bolsonaro, em 2019, por Maurício Valeixo, a pedido do então ministro da Justiça, Sergio Moro.

A contratação de Galloro traz um reforço estratégico para a segurança da campanha de Tabata, que segue denunciando irregularidades e buscando fortalecer sua posição na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.