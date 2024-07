Suspeito tira short e comete ato obsceno em comércio de Nova Granada

Um homem foi detido por ato obsceno no bairro Vila Pavani, em Nova Granada. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito tirou o short que vestia na frente de clientes (inclusive crianças) de um comércio de espetos no município da região. As cenas foram registradas na noite da última sexta-feira (5).

Uma testemunha declarou aos agentes que “estava trabalhando no comércio, quando o envolvido, após tomar duas cervejas, deitou no chão, retirou o short, mostrando o órgão genital a todos os clientes, inclusive crianças. Logo em seguida, levantou-se e foi para outro lado da avenida”.

Outra testemunha relatou que “o homem, após urinar na árvore em frente a residência onde mora, passou a empurrar o portão e deferir vários palavrões. Num certo momento, perguntou se o veículo Gol era dele. Ao confirmar que sim, foi até o automóvel desferindo socos no teto, causando danos. Tentando abrir a porta do carro, instante que a viatura da Polícia Militar chegou, efetuando a detenção dele”.

Agentes algemaram o envolvido e o conduziu até delegacia. O delegado de plantão determinou a elaboração da ocorrência, liberando as partes envolvidas na sequência. O suspeito vai ser investigado pela Polícia Civil. (Colaborou Bia Menegildo – Gazeta de Rio Preto)