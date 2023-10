Suspeito de participar da morte de mãe e fiho é preso

A polícia prendeu mais um suspeito de participar dos assassinatos de mãe e filho em Hortolândia, interior de São Paulo. As vítimas estavam desaparecidas e foram encontradas mortas e esquartejadas. O ex-namorado da mulher confessou o crime, motivado por uma dívida.

O segundo suspeito foi identificado como Aristides Moranza Neto, de 39 anos. Ele é primo do primeiro preso, Cesar Francisco Moranza Júnior, de 53, ex-namorado de Fernanda Silva Bin, 44 anos. Ela era mãe de Maurício Silva Ferreira, de 24.

Aristides teria ajudado a esconder os corpos e esquartejar a dupla. As informações não estão confirmadas, já que César disse que não esquartejou as vítimas. Fernanda cobrava uma dívida do ex, de mais de R$ 100 mil. O preso afirmou que o valor era de R$ 17 mil.

Eles marcaram um encontro na cidade de Sumaré e César teria levado as vítimas à casa dele, dizendo que iria pagar o valor devido. Os dois entraram na residência, onde o crime teria ocorrido. Aristides teria ajudado a transportar os corpos no carro de Fernanda e no veículo de César.

Os dois estão presos. O corpo de Fernanda ainda não foi liberado pois ainda não há laudo do Instituto Médico Legal que comprove a identidade da mulher, por estar em decomposição. O corpo de Maurício foi liberado, mas os parentes aguardam a liberação da vítima para enterrar os dois juntos.