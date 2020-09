Suspeito de integrar ‘guerra de gangues’ é detido com armas pela polícia

Segundo a polícia de São José do Rio Preto/SP, homem ostentava fotos armado nas redes sociais.

Um homem de 22 anos foi detido por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) com uma arma, nesta quarta-feira (2), no bairro Jardim Paulista, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele é suspeito de ser integrante de uma guerra de gangues, que teria resultado em diversos homicídios de outros jovens nos bairros Santo Antônio, Solidariedade e Jardim Paraíso.

Ainda segundo o Baep, ele ostentava fotos armado nas redes sociais.

A arma mostrada na imagem foi encontrada na casa do rapaz, escondida embaixo de uma máquina de lavar roupas. O revólver calibre 32 não tinha marca e numeração.

Ele foi indiciado e será investigado pela Polícia Civil.

FONTE: Informações | sbtinterior.com