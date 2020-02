Suspeito de assassinar idoso tenta resistir à prisão e acaba morto pela polícia na região

Jonas Campanha da Silva, de 23 anos, estava em um assentamento, em Iepê/SP – no oeste do Estado.

O suspeito de assassinar um aposentado, 69 anos, nesta quinta-feira (20), em Rancharia/SP, foi morto pela Polícia Militar ao resistir à prisão.

Jonas Campanha da Silva, de 23 anos, estava em um assentamento, em Iepê/SP. de acordo com o delegado, Arlindo Ribeiro Sales, ele resistiu à prisão e foi baleado.

A polícia chegou até Jonas após investigações que localizaram o carro da vítima em uma rodovia da região. Foi montado um cerco, mas ele conseguiu fugir para uma mata.

Um documento do suspeito no carro da vítima permitiu a identificação.

O aposentado Wilson Simionato, de 69 anos, foi assassinado após sair de casa para levar a filha para o trabalho e uma neta para escola e não voltou mais. Ele foi encontrado com as mãos amarradas e com ferimentos perto do Balneário de Rancharia.

O corpo dele foi enterrado nesta sexta-feira (21), em Rancharia.

Segundo a polícia, a investigação sobre o latrocínio prossegue para apurar uma possível co-autoria no crime.

FONTE: Informações | sbtinterior.com