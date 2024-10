Supervisor da Unifev ministra palestra para empresários da ACV

Sidnei Xavier Junior é supervisor do departamento comercial da Instituição; gestão de tempo foi o tema abordado pelo profissional.

Na manhã desta quarta-feira (16/10), o supervisor do departamento comercial da Unifev, Sidnei Xavier Junior, compartilhou seus conhecimentos em uma palestra sobre Gestão de Tempo para Empreendedores, realizada no auditório da Associação Comercial de Votuporanga (ACV). O evento, que teve início às 8h, atraiu empresários interessados em aprimorar suas habilidades de gestão e organização para otimizar seus negócios.

Durante a palestra, Xavier abordou estratégias e técnicas práticas de gestão do tempo, com foco em produtividade e eficiência para pequenos e médios empresários. Além de compartilhar experiências de sua trajetória profissional, ele destacou a importância do planejamento e da disciplina como fatores essenciais para o sucesso no mercado competitivo atual.

“A gestão do tempo é um dos maiores desafios para qualquer empreendedor, especialmente para quem precisa lidar com múltiplas demandas diariamente. A minha proposta com essa palestra foi mostrar que, com planejamento e foco, é possível aumentar a produtividade e encontrar um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Fico muito satisfeito em ver o interesse dos empreendedores de Votuporanga em aprimorar essas habilidades e acredito que eventos como este são fundamentais para o crescimento dos negócios locais”, enfatizou.

A palestra foi uma iniciativa ACV, em parceria com a Unifev, e reafirmou o compromisso da Instituição em promover a capacitação e desenvolvimento profissional e empresarial na comunidade local.