Prefeito Jorge Seba, primeira-dama Rose Seba e vice-prefeito Cabo Valter prestigiam a 5ª Edição do Oscar Ticka Ticka Bum em Votuporanga.

Na última segunda-feira (31/7), o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e do vice-prefeito Cabo Valter, marcou presença na 5ª Edição do Oscar Ticka Ticka Bum, um evento que reuniu personalidades da cidade e região. O encontro teve lugar no Novo Cine Votuporanga e celebrou talentos locais com uma noite de premiações.

O Oscar Ticka Ticka Bum, que já se tornou uma tradição e tem sido uma ocasião única para homenagear aqueles que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem para o desenvolvimento de Votuporanga e região.

Um momento especial durante a cerimônia foi a homenagem póstuma ao ex-prefeito Mário Pozzobon, um homem visionário que deixou um legado marcante em Votuporanga. O prefeito Jorge Seba emocionou-se ao lembrar de sua convivência com Mário Pozzobon, ressaltando a honra de ter trabalhado ao lado dele e aprendido muito com seus ensinamentos. Essa lembrança reforça o compromisso da atual administração em seguir inspirando-se em líderes que deixaram uma marca positiva na história da cidade.

O evento foi realizado pelo apresentador e escritor Waliz Tomenasci, e contou com a presença de diversos artistas, empresários, políticos e populares.