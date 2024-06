Superintendente regional visita unidade do INSS Digital

Vanderlei Barbosa dos Santos aproveitou para conhecer a estrutura da unidade e destacou a importância da unidade para o atendimento dos beneficiários de Votuporanga e região.

O Superintendente Regional do INSS em São Paulo, Vanderlei Barbosa dos Santos, esteve na manhã da última sexta-feira (7/6) no Centro do Empreendedor de Votuporanga, para uma visita à unidade do INSS Digital. Acompanhado por Bruno Veroneze Fernandes, gerente executivo da Regional do INSS em São José do Rio Preto, ele foi recebido pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana Filho.

Ao comprovar os números expressivos de atendimento, cerca de 100 pessoas mensalmente, Barbosa reforçou a importância do INSS Digital. “O serviço é importante não só para o município de Votuporanga, mas para toda a região, desafogando sobremaneira a agência central do Instituto”, afirmou. O gerente executivo, Bruno Veroneze lembrou que Votuporanga foi o primeiro município do Estado a assinar o Acordo de Cooperação Técnica e no ano passado renovou a parceria por mais cinco anos, garantindo a continuidade dos inúmeros serviços prestados pela unidade.

O secretário Miguel Maturana Filho assinalou que o acordo prevê, como atribuições da Prefeitura, a cessão de mobiliários, equipamentos de informática e um atendente. “A visita também serviu para consolidar a troca da atual responsável pelo nosso posto de atendimento, Kélvilin Anahí Gonzales Sábio, que, por motivos pessoais, pediu exoneração do cargo, passando a responder pela unidade o também servidor efetivo, Caio Cesar Menezes de Oliveira”, concluiu.