Superfã no Facebook: entenda o que é e para que serve esse recurso

Nem todos tem conhecimento da funcionalidade do selo na rede social, que permite, especialmente, a administradores terem um maior conhecimento de seus seguidores.

Superfã do Facebook. A ferramenta nem é tão nova assim — estreou na plataforma ainda no começo do ano passado —, mas, à medida em que cresce, deixa cada vez mais usuários curiosos sobre o que se trata e para que serve.

Se você faz parte desse time, a gente explica. Superfã é um selo que o Facebook dá aos internautas que mais consomem conteúdo de uma página da rede social. Para recebê-lo, o usuário não precisa curtir tudo, mas é reconhecido como alguém que frequentemente assistem a vídeos, reagem a publicações, comentam posts e compartilham publicações.

Mas para que serve?

O selo ajuda os administradores de grandes páginas a identificarem seus seguidores “mais fiéis” e, como consequência, estimula a interação entre páginas e os internautas que mais as visitam. Após “ganhar” o selo, os superfãs são identificados por um símbolo sob o nome e também entram em uma lista especial na guia de comunidade da página.

Como ganhar o selo referente a uma página?

Não é possível fazer nada além de consumir o conteúdo de determinada página para receber o selo. É o algoritmo do Facebook que identifica os internautas e confere a eles o selo, que, por enquanto, só está disponível a contas com mais de 10 mil seguidores e mais de 28 dias de funcionamento. O recurso não funciona em perfis, só para páginas.

E se eu não quiser receber o selo de superfã?

Não gostou da ferramenta? Sem problemas, para desativar o recurso basta ir até o botão configurações, na coluna à esquerda de seu perfil, clicar em selos do Facebook e em seguida “desativar” o selo Superfã.