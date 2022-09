Canal das emissoras educativas na internet atingiu 100 mil seguidores e traz reportagens sobre Votuporanga e região

As emissoras educativas Rádio e TV Unifev foram homenageadas pela plataforma Youtube após atingir a marca de 100 mil seguidores em seu canal de criação de conteúdo. Pelos Correios, eles receberam a Placa Prata entregue a empresas ou influenciadores como um reconhecimento pela popularidade alcançada.

Os quase 8 mil vídeos do canal já foram vistos mais de 22 milhões de vezes. Para acessar o conteúdo é só pesquisar no youtube por “Fundação Rádio Educacional de Votuporanga”. A gestora da Rádio e TV Unifev, Fabíola Fiorentino, explica que são postadas as reportagens e outras produções que noticiam fatos da cidade e região, além de conteúdos de entretenimento, como dicas de receitas e entrevistas especiais. “É uma homenagem que valoriza e enaltece a dedicação de toda a nossa equipe. Temos documentadas as principais notícias da nossa cidade e região nas últimas décadas. É um rico material”, conta.

Em carta endereçada à Rádio e TV Unifev, a CEO do Youtube, Susan Wojcicki escreveu “estamos empolgados em ver o desenvolvimento de sua comunidade e orgulhosos por honrar a impressionante marca de 100 mil inscritos com o Prêmio Prata para Criadores”. A plataforma de compartilhamento de vídeos tem sede na Califórnia.

Os prêmios para criadores de conteúdo são concedidos a critério do YouTube e apenas para os criadores que seguem as diretrizes. Os canais passam por análise antes de receber esse reconhecimento. Para receber um Prêmio para Criadores do YouTube, a empresa deve alcançar um marco específico de inscritos, sendo: Prata, 100.000 inscritos; Ouro, 1.000.000 de inscritos; Diamante, 10.000.000 de inscritos e Diamante Vermelho, 100.000.000 de inscritos.