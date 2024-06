Sugestões dos moradores de Fernandópolis moldam propostas de melhorias comunitárias

Em Fernandópolis, a instalação de caixas de sugestões nos bairros, uma iniciativa do líder comunitário Cleber Rocha, revelou uma variedade de demandas e preocupações dos moradores que buscam melhorias significativas em suas comunidades. Aqui apresentamos as principais solicitações registradas nas caixas, distribuídas em diversos bairros da cidade.

Residencial Wilson Moreira – Os moradores deste bairro apresentaram uma lista extensa de pedidos, que inclui infraestrutura básica, como um posto de saúde e melhoria na cobertura de telefonia móvel, questões de segurança e lazer, como aumento do patrulhamento militar e a instalação de lombadas. Há também a preocupação com a manutenção das áreas comuns, cuidado com as casas abandonadas e, especificamente, a necessidade de calçadas na entrada lateral do condomínio Kiko Bim, que facilitaria o acesso e a segurança dos pedestres.

Jardim Paraíso – A comunidade do Jardim Paraíso clama por melhorias nas instalações esportivas e manutenção das áreas verdes, como hortas florestais. As condições das vias também são uma preocupação, com solicitações de recapeamento e instalação de lâmpadas de LED para melhorar a iluminação noturna.

Residencial Maria Tereza – Os residentes enfrentam problemas com lotes abandonados que acumulam mato alto e são potenciais habitats para escorpiões. Pedidos recorrentes incluem mais patrulhamento militar, instalação de um posto de saúde e medidas eficazes contra a proliferação de pernilongos.

Jardim Boa Vista – A preocupação principal deste bairro gira em torno da segurança no trânsito, com a solicitação de um semáforo em uma intersecção de grande movimento para reduzir acidentes e melhorar o fluxo de veículos.

Estas caixas de sugestões capturam diretamente a voz dos cidadãos e se tornaram uma ferramenta valiosa para os planejadores urbanos e autoridades locais. Elas fornecem um mapa claro das necessidades e prioridades de cada bairro, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a gestão municipal e abrindo caminho para que Fernandópolis se desenvolva de maneira mais inclusiva e atenta às suas variadas demandas comunitárias.

Residencial Mário Benes – Aqui, os apelos por uma cidade mais limpa são evidentes, com pedidos de melhorias na limpeza urbana e estratégias para controle de pernilongos, como campanhas de fumacê, além de uma abertura de uma marginal.