Sudeste do Brasil pode ter dias bastante chuvosos na próxima semana: São Paulo vai receber os maiores acumulados

Os dias de tempo seco estão contados em partes da região Sudeste, para o alívio de muitos! A próxima semana começa chuvosa na região graças a formação de uma frente fria na altura do estado de São Paulo.

A região Sudeste do Brasil tem enfrentado um início de inverno bem atípico. O mês de junho foi um mês de temperaturas mais altas que o normal e com baixos acumulados de chuva, muito abaixo do normal. Apesar da rápida virada no tempo registrada na virada do mês, com a chegada de uma frente fria e sua poderosa massa de ar frio associada, os acumulados de chuva registrados nesses primeiros dias de julho não foram muito elevados, não sendo suficientes para aliviar a escassez hídrica.

A falta de chuvas tem sido a situação mais preocupante, pois muitas cidades da região Sudeste já têm registrado níveis muito baixos de armazenamento em seus reservatórios. Cidades na região de Campinas, no estado de São Paulo, como Arthur Nogueira e Vinhedo, já se encontram em situação de crise hídrica e a população dessas cidades enfrentam racionamento e rodízios no abastecimento de água.

Até então as previsões têm indicado uma tendência de permanência dos dias secos, inclusive indicando que o mês de julho poderá registrar condições semelhantes a junho. Porém, os modelos agora indicam que no início da próxima semana a região Sudeste poderá experimentar dias chuvosos, com acumulados significativos, inclusive no estado de São Paulo, o que traz esperança à região! Vamos conferir o que mostram essas previsões!

Quando a chuva chegará no Sudeste?

Por enquanto, os modelos indicam que até o final desta semana o Sudeste continuará sob o domínio de tempo estável, sem previsão de chuva, e com temperaturas mais quentes durante o dia, porém com as manhãs e noites mais frias.

A frente fria da próxima semana provocará chuvas em partes do Sudeste entre segunda (08) e quarta-feira (09), com os maiores acumulados ocorrendo em São Paulo, incluindo o interior do estado!

Esse padrão seco perderá força a partir do início da próxima semana, devido à passagem de um cavado em baixos níveis que se desenvolverá a partir de uma frente fria estacionária, que estará atuando sobre a região Sul no final de semana. Esse cavado dará origem a uma baixa pressão, com uma frente fria associada, que atingirá o estado de São Paulo já na segunda-feira (08) e atuará na região até quarta-feira (10), provocando chuvas significativas!

É importante ressaltar que nem toda a região Sudeste será contemplada pelas chuvas! As previsões por enquanto mostram que as chuvas associadas a formação da baixa pressão e de sua frente fria ficarão mais restritas ao estado de São Paulo, contemplando talvez o sul do Rio de Janeiro e algumas pequenas áreas do sudeste de Minas Gerais.

Esse sistema de baixa pressão vem se mantendo nas previsões dos modelos meteorológicos, aumentando a probabilidade desse evento de chuva ocorrer. Porém, o modelo GFS discorda um pouco do modelo do ECMWF, principalmente em relação ao posicionamento desse sistema. As previsões do GFS acabam colocando o sistema um pouco mais ao sul e atingindo com menor intensidade a região Sudeste, prevendo menores acumulados no estado de São Paulo.

Os acumulados de chuva serão elevados?

Essa nova frente fria deverá manter as chuvas entre a próxima segunda-feira (08) e quarta (10), com os maiores acumulados sendo previstos para toda a metade sul e litoral do estado de São Paulo durante a terça-feira (09). Inclusive, as chuvas poderão chegar ao estado do Mato Grosso do Sul, atingindo regiões que têm sido prejudicadas pelos incêndios florestais na região do Pantanal.

Previsão de precipitação acumulada entre os dias 02 e 10 de julho.

O modelo do ECMWF prevê acumulados em torno de 20 a 70 mm desde o litoral paulista até o interior do estado de São Paulo nesses 3 primeiros dias da próxima semana, acumulados que poderão aliviar o padrão seco dominante. As chuvas serão acompanhadas por uma grande queda nas temperaturas.

A capital paulista poderá registrar um acumulado de até 45 mm entre segunda e quarta, com os maiores acumulados ocorrendo na terça-feira, dia em que o modelo ECMWF prevê até 30 mm. Já as temperaturas não deverão passar dos 20°C de máxima na terça e quarta-feira. Portanto, serão dias frios e chuvosos para os paulistas! Paola Bueno