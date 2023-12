Sucuri gigante é flagrada na Cachoeirinha do Veloso em Ouroeste

Uma sucuri gigante foi flagrada por turistas que resolveram passar um dia de recreação na Cachoeirinha do Veloso, zona rural de Ouroeste, região de Fernandópolis.

O animal foi filmado por populares que perceberam algo estranho sobre as pedras e resolveram conferir de longe, usando um celular. Mesmo assim, algumas pessoas acabaram entrando na água, permanecendo a uma distância considerável da sucuri.

Essa é a segunda sucuri flagrada em pontos turísticos na região. Na semana passada, outra dessa foi flagrada atacando um cachorro de uma banhista na Cachoeirinha no bairro rural do Coqueiro, em Fernandópolis.

Depois de enrolar no cachorro, ela foi para a água, afogando o animal e depois o engolindo. A dona do cão ficou desesperada e relatou no vídeo que é o segundo que ela perde para a sucuri no mesmo local.