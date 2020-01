Sucessor de Soleimani terá mesmo destino se matar americanos, diz enviado dos EUA ao Irã

O enviado dos Estados Unidos ao Irã, Brian Hook, declarou nesta quinta-feira (23) que o comandante militar que substituiu o general iraniano Qassem Soleimani, morto no dia 2 de janeiro, terá o “mesmo destino” se matar americanos.

Soleimani morreu depois de um ataque aéreo dos EUA em Bagdá, no Iraque. Ele era o principal general do Irã e comandava a Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. Dois dias depois de sua morte, o aiatolá supremo iraniano, Ali Khamenei, nomeou Esmail Qa’ani para liderar a força.