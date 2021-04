Em contato com a reportagem do Votunews, o prefeito Jorge Seba autorizou a abertura das igrejas (evangélicas, católicas, e demais templos religiosos) já a partir deste domingo, dia 4. em Votuporanga.

Atendendo a determinação do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), em caráter liminar (provisório), o prefeito Jorge Seba publicou em suas redes sociais que Votuporanga cumprirá o que foi estabelecido, ficando liberado o retorno de celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas. A norma que regulamentará essa autorização será publicada em Diário Oficial Eletrônico na segunda-feira (5/4), mas passa a valer imediatamente.

As instituições e líderes religiosos devem seguir algumas regras de prevenção, como limitar a ocupação a 25% da capacidade do local; manter espaço entre assentos com ocupação alternada entre fileiras de cadeiras ou bancos; deixar local arejado, com janelas e portas abertas; exigir que as pessoas usem máscaras; além de disponibilizar álcool em gel nas entradas dos templos e aferir a temperatura de quem entra nos templos.