SP registra 275 mortes pelo novo coronavírus; confira casos confirmados por municípios

A região da Grande São Paulo tem o maior número de mortes; em uma semana houve um crescimento de 180%.

O Estado de São Paulo registrou neste domingo (5) um total de 275 óbitos pelo novo coronavírus. Os números significam um aumento de 180% em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 vítimas fatais por COVID-19. Já o número de casos confirmados pela doença chegou a 4.620.

Os óbitos concentram-se em 33 cidades, com maior número na Grande São Paulo. Apesar disso, crescem os números no interior do Estado. Hoje, houve confirmação da primeira morte em Bauru. Também há pelo menos uma vítima fatal nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, Campinas, Baixada Santista, Presidente Prudente e Sorocaba.

Os municípios e respectivos números de mortes são: São Paulo (220), Guarulhos (5), São Bernardo do Campo (5), Campinas (4), Santo André (3), Cotia (3), Osasco (3), Taboão das Serra (3). Americana, Mairiporã, Santos e Sorocaba têm duas mortes cada. Há ainda um óbito confirmado em cada cidade a seguir: Arujá, Barueri, Bauru, Caieiras, Carapicuíba, Cravinhos, Diadema, Dracena, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jaboticabal, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Penápolis, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Sebastião e Vargem Grande Paulista.

As 275 vítimas somam 157 homens e 118 mulheres. Do total, 236 tinham idade igual ou superior 60 anos. As demais incluem pessoas com menos de 60 com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da COVID-19.

Hoje também são 4.620 casos confirmados.

Confira abaixo os casos confirmados por município:

Município casos

ÁGUAS DE LINDOIA 1

AGUDOS 1

AMERICANA 3

ARARAQUARA 2

ARAÇATUBA 4

ARUJA 6

ASSIS 1

Atibaia 4

BARUERI 30

BAURU 3

BOTUCATU 7

BRODOWSKI 1

CACHOEIRA PAULISTA 1

Caieiras 20

CAJAMAR 1

CAMPINAS 26

CARAPICUÍBA 14

Cedral 1

Cotia 29

CRAVINHOS 2

Diadema 24

DRACENA 1

Embu das Artes 20

Ferraz de Vasconcelos 15

Franca 2

Francisco Morato 8

FRANCO DA ROCHA 8

GUARARAPES 2

GUARUJA 3

Guarulhos 62

HORTOLÂNDIA 1

Indaiatuba 2

IPATINGA 1

IRACEMÁPOLIS 1

ITANHAÉM 2

ITAPECERICA DA SERRA 9

ITAPETININGA 1

Itapevi 8

Itapira 1

ITAQUAQUECETUBA 10

ITARARÉ 1

ITU 1

ITUPEVA 1

JABOTICABAL 3

JAGUARIÚNA 1

JANDIRA 2

JAU 1

JOSE BONIFACIO 1

JUNDIAI 6

LENÇÓIS PAULISTA 1

LIMEIRA 2

LOUVEIRA 1

MAIRIPORÃ 5

MARÍLIA 1

MATÃO 2

MAUA 16

MOGI DAS CRUZES 17

MOGI GUACU 1

NOVA ODESSA 1

ORLÂNDIA 1

Osasco 69

PARIQUERA ACU 1

PAULÍNIA 2

PENÁPOLIS 1

PIRACICABA 6

PIRAJUI 1

Pitanga 1

POA 3

Praia Grande 4

PROMISSÃO 1

RIBEIRÃO PIRES 4

RIBEIRÃO PRETO 25

RIO CLARO 2

Salto de Pirapora 1

Santa Branca 2

SANTA ISABEL 1

SANTANA DE PARNAÍBA 24

SANTO ANDRE 72

Santos 72

SÃO BERNARDO DO CAMPO 81

SÃO CAETANO DO SUL 38

SÃO JOSE DO RIO PARDO 1

SÃO JOSE DO RIO PRETO 10

SÃO JOSE DOS CAMPOS 30

SÃO MANUEL 1

SÃO PAULO 3612

SÃO SEBASTIÃO 3

SÃO VICENTE 5

SOROCABA 9

Suzano 9

TABOÃO DA SERRA 41

TATUÍ 1

TAUBATÉ 1

TERRA ROXA 1

VALINHOS 3

VARGEM GRANDE PAULISTA 4

VINHEDO 1

Votorantim 2

VOTUPORANGA 1

OUTRO ESTADO 32

Outro Pais 34

Não identificado 5

Total 4.620

Dados atualizados em 5 de abril, 16h

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP