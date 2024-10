SP: Incêndio no Brás é o segundo de grandes proporções só esta semana no bairro

No último domingo (27), um prédio comercial pegou fogo na região

Um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping no Brás, região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30).

Este é o segundo incêndio ocorrido na região em menos de uma semana. No último domingo (27), um incêndio atingiu o último andar de um prédio comercial na Rua Doutor João Alves de Lima.

Desta vez, as chamas tomam conta do prédio onde funciona o Shopping 25, tradicional na região.

Incêndio no domingo (27)

Um incêndio atingiu um prédio comercial no Brás, na manhã do último domingo (27). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local pouco antes das 9h par ainiciar o combate.

O prédio fica localizado na Rua Dr. João Alves de Lima. O fogo ficou concentrado no último andar do edifício. A ocorrência não deixou vítimas.