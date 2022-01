Segundo a Polícia Rodoviária, dez pessoas foram amarradas dentro de casa; caminhão com um dos tratores foi recuperado dentro do pátio em um posto de combustíveis

Ladrões invadiram uma propriedade rural em Olímpia, na noite desta segunda-feira, 24, e furtaram quatro tratores. O caminhão com placas de Ribeirão Preto, usado pela quadrilha e que transportava uma das máquinas, foi abordado dentro do pátio de um posto de combustíveis, no quilômetro 46 da rodovia Armando Sales de Oliveira, perto de Colina.