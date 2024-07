Jovem não obedece ordem para largar arma e acaba morto pela polícia

Um jovem de apenas 21 anos foi morto por policiais militares na madrugada desta sexta-feira (5) no bairro Santa Clara, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Pedro Henrique Domingos Alves apontou uma pistola calibre 380 para os agentes e não obedeceu a ordem para que soltasse a arma.



Na Central de Flagrantes, agentes relataram que era perto de 1h, quando realizavam patrulhamento e se depararam com o rapaz com a pistola nas mãos. Assim que viu a equipe, o suspeito apontou a arma para a viatura. Militares desembarcaram e mandaram que a largasse e se rendesse, mas ele não obedeceu.

Em seguida, se abrigou entre o recuo da entrada de acesso ao conjunto de habitação coletiva. Agentes se identificaram a ele como policiais militares e solicitaram novamente que largasse a arma, mas continuou a apontá-la contra eles. Diante da ameaça iminente e temerosos por serem alvejados, PMs dispararam contra o suspeito, que caiu, e acionaram imediatamente o socorro médico.

Uma equipe do Samu chegou rapidamente, mas o médico responsável pelo atendimento constatou a morte ainda no local. A perícia técnica também esteve no endereço e realizou os testes necessários. Os objetos relacionados a ocorrência, armas do suspeito e dos policiais, munições localizadas (14 de calibre 380), acabaram apreendidos e apresentados na delegacia. Já os pertences pessoais do envolvido foram entregues à mãe dele.

O delegado de plantão determinou exames científicos no armamento, expediu requisição para exame necroscópico no corpo do jovem e instaurou inquérito para apurar o caso. A documentação terminou enviada para o distrito policial correspondente a área dos fatos, onde serão realizadas as investigações.