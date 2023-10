SORTEIO DE OUTUBRO DOS BILHETES DA NOTA FISCAL PAULISTA ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes eletrônicos para o sorteio de outubro da Nota Fiscal Paulista, que será realizado nesta quarta-feira, 11/10 e distribuirá o total de R$ 6,7 milhões em 655 prêmios, sendo o principal no valor de R$ 1 milhão.

Participam os consumidores e instituições beneficentes que incluíram seu CPF ou CNPJ nas notas fiscais durante as compras feitas no comércio paulista em junho. A consulta pode ser feita na página do programa.

Em outubro, 9.487.283 pessoas físicas irão participar com um total de 87.986.158 bilhetes. Já o número de entidades beneficentes que estão aptas a participarem do sorteio chega a 3.057, com um total de 24.937.277 bilhetes concorrendo a 55 prêmios.

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, as pessoas físicas e condomínios concorrem a 4 prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.