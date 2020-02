Sonic enfrenta Robotnik em cena inédita do filme; assista

Com a estreia de Sonic – O Filme nesta quinta-feira (13), a Paramount resolveu divulgar uma cena inédita do longa para aumentar ainda mais a empolgação dos fãs. E o momento mostra o protagonista enfrentando o vilão da trama, Robotnik.

O vídeo mostra um pouco mais da supervelocidade do personagem principal. Além disso, a sua personalidade voltada para a comédia também fica muito clara com a prévia.

O filme do Ouriço Azul tem a direção de Jeff Fowler. O projeto conta com Jim Carrey como Robotnik e James Marsden, o primeiro Ciclope dos cinemas, como o amigo do protagonista, Tom.

Oriundo dos games, Sonic é um dos personagens clássicos da Sega. Ele caiu de tal forma no gosto dos fãs, que quando o visual da adaptação cinematográfica foi revelado, a repercussão foi tão negativa que fez a produção remodelar a sua aparência.

Inclusive, a alteração repercutiu tanto a ponto do Bob Esponja fazer piada com isso (entenda a brincadeira).

Veja a cena inédita:

FONTE: Informações | cineclick.com.br