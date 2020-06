Mas, com a pandemia de coronavírus, o sítio arqueológico foi fechado para evitar aglomerações e, por isso, não haverá público durante o evento. Este ano, no entanto, será possível assistir ao solstício em Stonehenge on-line, a primeira vez que será transmitido.

A English Heritage, fundação que ajuda a manter sítios arqueológicos no país, vai transmitir o nascer e o pôr do sol em Stonehenge em suas páginas no Facebook e no Youtube. Clique aqui para assistir.

O pôr do sol será às 17h26 do horário de Brasília. Enquanto que o nascer do sol acontece mais tarde, às 00h52, do dia 21 de junho, também no horário de Brasília.

O famoso monumento de pedras é um marco na história da humanidade: ele foi construído 2.500 anos antes de Cristo e ainda é um mistério como as pedras, que pesam entre 25 e 30 toneladas, foram alinhadas e arranjadas no círculo. As construção está em linha com o calendário astronômico e, todos os anos, durante os solstícios de inverno (em dezembro) e verão (em junho), o nascer e o pôr do sol ficam alinhados com uma série de pedras do monumento.