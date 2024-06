Solidariedade: Fundo Social repassa doação de alimentos realizada pela empresa Facchini

Mais de 4 mil quilos foram arrecadados em ação interna da empresa e começaram a ser distribuídos para entidades assistenciais

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga iniciou repasse, na última quarta-feira (26/6), dos alimentos que foram arrecadados pelos colaboradores da empresa Facchini, por meio da campanha interna “Não Deixe a Fome Chegar na Frente!”. A ação arrecadou 4.369 quilos de donativos, entre eles, arroz, feijão, leite, macarrão e outros itens.

A primeira-dama e presidente do FSS, Rose Seba, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana Filho, estiveram no Banco de Alimentos da Prefeitura para iniciar a destinação dos alimentos a 16 entidades vinculadas ao Fundo Social. O presidente da Câmara, Daniel David, e o vereador Emerson Pereira também participaram do ato.

“Como sempre digo, Votuporanga é uma cidade muito solidária e estas iniciativas nos enchem de orgulho. Todos estes alimentos vão auxiliar no dia a dia das instituições e no atendimento de famílias que estão em situação de vulnerabilidade”, destaca Rose Seba.

“Quero também expressar nossa gratidão a todos os colaboradores da Facchini, representada aqui pelo gerente de Gestão de Pessoas, Joel Henrique Tobal, e também aos empresários Estéfano, Marcelo e Euclides Facchini, pelo apoio e parceria nessa ação tão importante, e ao Instituto Stop Hunger e à empresa Sodexo, que coordenaram esta arrecadação juntamente com a Facchini”, finaliza.