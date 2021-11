As maiores redes de fast-food anunciaram promoções para esta semana de Black Friday. Os maiores descontos, porém, serão dados a clientes que realizarem os pagamentos através de aplicativos e dos programas de fidelidade das marcas. Há também ofertas para compras no delivery ou no balcão.

Entre as promoções, há itens por menos de R$ 5 e produtos com até mais de 50% de desconto. Mas é preciso ficar de olho nas regras que podem depender do meio de pagamento, da data, da loja participante e do valor da compra.

Veja abaixo as principais promoções anunciadas pelo McDonald’s, Burger King e KFC.

McDonald’s

No McDonald’s, Big Mac sairá por R$ 0,90 para compras feitas com o app do Mercado Pago. — Foto: Divulgação

Na rede, a Méqui Friday acontece de 23 a 26 de novembro. Veja as principais promoções:

Big Mac ou McChicken Bacon, de R$ 10,90 por R$ 0,90: promoção válida durante o período de 23 a 26 de novembro, para pagamentos pelo app do Mercado Pago através do Código QR disponível no ponto de venda físico, limitada a uma utilização por CPF.

promoção válida durante o período de 23 a 26 de novembro, para pagamentos pelo app do Mercado Pago através do Código QR disponível no ponto de venda físico, limitada a uma utilização por CPF. Quarterão ou Cheddar McMelt, de R$ 11,90 por R$ 1,90: promoção válida durante o período de 23 a 26 de novembro, para pagamentos pelo app do Mercado Pago através do Código QR disponível no ponto de venda físico, limitada a uma utilização por CPF.

promoção válida durante o período de 23 a 26 de novembro, para pagamentos pelo app do Mercado Pago através do Código QR disponível no ponto de venda físico, limitada a uma utilização por CPF. McFritas Pequena, de R$ 8,90* por R$ 1,90: promoção válida somente para o dia 25 de novembro, para compras através do app do McDonald ‘s.

promoção válida somente para o dia 25 de novembro, para compras através do app do McDonald ‘s. McNuggets com 4 unidades, e R$ 8,90* por R$ 4: promoção válida até sexta-feira (26), para compras através do app do McDonald ‘s.

promoção válida até sexta-feira (26), para compras através do app do McDonald ‘s. Cheeseburguer grátis: para quem ainda não tem o aplicativo da rede e se cadastrar no aplicativo pela primeira vez.

* Valor médio em restaurante na região de São Paulo; preços podem variar de acordo com o estado ou cidade.

McDonald’s informa que também terá ofertas relâmpago a partir de R$ 0,99 no iFood ao longo da semana. Confira aqui o regulamento e as lojas participantes.

Burger King

Black Friday do Burger King terá Whopper grátis para inscritos no Clube BK que comprarem um combo com valor acima de R$ 21,80. — Foto: Divugação

A rede anunciou promoções para os participantes do programa de fidelidade da marca e opções “mais baratas do que o preço da gasolina”. Veja as principais:

Whopper grátis na compra de combo acima de R$ 21,80: promoção válida entre os dias 22 e 26 de novembro, limitada a uma utilização por CPF, exclusiva para clientes com o aplicativo do Burger King e inscritos no Clube BK – programa de fidelidade da rede. O resgate, porém, só estará disponível a partir do dia 27 de novembro, e poderá ser feito até 31 de dezembro.

promoção válida entre os dias 22 e 26 de novembro, limitada a uma utilização por CPF, exclusiva para clientes com o aplicativo do Burger King e inscritos no Clube BK – programa de fidelidade da rede. O resgate, porém, só estará disponível a partir do dia 27 de novembro, e poderá ser feito até 31 de dezembro. BK Cheddar Cheeseburger, de R$ 7,90 por R$ 4,99 : promoção válida somente para a terça-feira (23), para pedidos pelo Delivery Próprio BK.

: promoção válida somente para a terça-feira (23), para pedidos pelo Delivery Próprio BK. Chicken duplo ou Rodeio Duplo, de R$ 10,90 Por R$ 7,99: promoção válida somente para a quarta-feira (24), para pedidos pelo Delivery Próprio BK.

O Burger King informa que também promoções nas compras feitas via iFood nos dias 23 e 24 de novembro, e via Uber Eats, entre 25 e 28 de novembro. Veja aqui mais detalhes e as lojas participantes.

KFC

KFC oferecerá desconto de 50% na compra de combo com baldes de frango. — Foto: Divulgação

Na rede, há descontos para quem comprar o Kentucky Chicken Sandwich e baldes de frango.