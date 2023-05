Governo de SP compra 800 espingardas calibre 12 para a Polícia Civil

O Governo de São Paulo comprou 800 espingardas calibre 12 de funcionamento híbrido para a Polícia Civil, com investimento de mais de R$ 5,2 milhões.

O contrato com a empresa Beneffi Armi S.P.A, vencedora da licitação, foi assinado na terça-feira (2). As armas vão substituir as espingardas que a Polícia Civil utiliza atualmente, dando sequência ao plano de modernização dos equipamentos das forças de segurança.

A previsão de entrega é para outubro deste ano e, após serem recebidas, serão distribuídas para as unidades policiais em todo o estado.

A aquisição é mais uma ação que reforça o compromisso da atual gestão em aprimorar o trabalho policial, com armamento de alta qualidade e eficiência.

Próximas entregas

Neste semestre, também está prevista a entrega de 414 fuzis 5.56mm. O contrato com a empresa vencedora, a Israel Weapon Industries (IWI) LTD, foi assinado em setembro do ano passado. Ao todo, o valor investido foi de mais de R$ 8,6 milhões.