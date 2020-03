Solidariedade: campanha ‘Páscoa Feliz’ pede doações de brinquedos

Brinquedos e guloseimas angariadas serão distribuídas para crianças carentes de diversos bairros de Votuporanga/SP. Caso você possa ajudar, ligue (17) 99754-0845 ou (17) 99786-0518.

Com o intuito de oferecer à oportunidade de algumas crianças carentes de Votuporanga/SP terem uma páscoa mais feliz, o casal – Alexandre e Eliane – adquiriram aproximadamente 100 brinquedos, mas conta com a solidariedade dos votuporanguenses para aumentar essa corrente do bem e arrancar ainda mais sorrisos neste Domingo de Páscoa (12/4).

Além dos brinquedos, o casal distribuirá saquinhos com guloseimas e, a intenção é visitar diversos bairros da cidade, presenteando e levando alegria para aqueles que não teriam essa oportunidade. A meta dos organizadores é atingir o máximo de crianças possível, mas isso vai depender da quantidade de doações arrecadadas.

Caso você possa ajudar doando brinquedos e até com guloseimas, ligue (17) 99754-0845 ou (17) 99786-0518.