Unifev participa da Festa das Crianças e fortalece parcerias com a Associação Comercial de Votuporanga

Evento realizado no último sábado (5/10) na Praça da Concha Acústica reuniu centenas de crianças em manhã divertida.

Festa promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em parceria com a Unifev, SanSaúde e a Prefeitura Municipal, reuniu centenas de famílias e contou com a presença de importantes lideranças da cidade, em celebração pelo Dia das Crianças. O evento contou com atrações como brinquedos infláveis, apresentações de mágicos e palhaços, além da distribuição de pipoca e algodão doce para todos que passaram pelo local. A iniciativa atraiu moradores de Votuporanga e cidades vizinhas, movimentando o comércio local.

O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, e o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, prestigiaram a festividade, reforçando o compromisso da instituição com ações que impactam diretamente a comunidade. Além disso, os cursos de pedagogia e educação física da Unifev também participaram ativamente, promovendo atividades interativas e dinâmicas para as crianças.

A presidente da ACV, Natália De Haro, destacou a importância da parceria com a Unifev, fortalecida ainda mais com a nova gestão de Dr. Celso Penha Vasconcelos. “A Unifev está sempre comprometida com essas ações voltadas ao público, e essas parcerias são sempre muito importantes, tanto para fortalecer a Associação Comercial, quanto para fortalecer também a Unifev. Agora, com a nova gestão do Dr. Celso Penha, que também faz parte da nossa diretoria, acredito que vamos unir ainda mais nossas forças e trazer para a comunidade essas atividades criativas. Trazer movimento para o nosso comércio é sempre muito importante para nossa cidade”, afirmou Natália.

O presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, parabenizou a iniciativa da ACV, sob a liderança de Natália e ressaltou o impacto positivo de eventos como esse. “É uma grande satisfação ver a união de esforços entre a Unifev e a Associação Comercial em prol da nossa comunidade. A Festa das Crianças é um exemplo de como ações simples podem proporcionar momentos de alegria para as famílias e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio local. Tenho certeza de que continuaremos a promover iniciativas que beneficiam tanto a economia quanto o bem-estar social “, destacou Vasconcelos.