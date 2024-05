SOLIDARIEDADE: 3ª CIA da Polícia Militar de Votuporanga se une em prol às famílias atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um gesto de amor e solidariedade. Policiais militares da 3ª Companhia de Votuporanga se juntam às milhares de pessoas nesta corrente do bem em gesto de amor e solidariedade às famílias atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul.

Nesta sexta-feira, dia 10, um caminhão gentilmente cedido pela Metalúrgica Munhoz de Votuporanga saiu com destino a Mirassol transportando os produtos de higiene pessoal, de limpeza, mantimentos para ajudar às famílias desabrigadas pela chuva.

De Mirassol, toda a carga seguirá o seu destino até chegar as famílias atingidas por esse terrível momento que atravessam. São gestos como esse e enobrecem ainda mais a força, confiança e no trabalho realizado pela gloriosa Polícia Militar de São Paulo.