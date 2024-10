Solenidade de transição de comando no 16º Batalhão de Polícia Militar acontece nesta quinta

Acontece na manhã desta quinta-feira, dia 17, a solenidade de transição de comando no 16º BPM/I. O Tenente Coronel de Polícia Militar Ivan César Belentani, que já assumiu o cargo…

Acontece na manhã desta quinta-feira, dia 17, a solenidade de transição de comando no 16º BPM/I. O Tenente Coronel de Polícia Militar Ivan César Belentani, que já assumiu o cargo no último dia 6 de setembro, será recebido oficialmente em evento que acontece às 10h00 na sede do Batalhão localizado na Avenida Líbero de A. Silvares em Fernandópolis

Com 47 anos de idade, o novo Comandante possui mais de 29 anos de serviço público, sendo que iniciou sua carreira com o ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 06 de março de 1995, no Curso de Formação de Oficiais, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB), de onde saiu Aspirante Oficial PM em 05 de dezembro de 1998.

Filho de Policial Militar, nascido em 26 de Setembro de 1976, na cidade de Fernandópolis, o Tenente Coronel PM Belentani possui vasto e admirável histórico profissional, pautado nos valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo e na data de hoje, com certeza realiza um grande sonho profissional de finalmente comandar o Batalhão com sede em sua terra natal, deixando seu pai, o veterano Antonio Belentani (in memoriam), sua mãe Zulmira, sua esposa Patrícia, sua filha Ana Clara e todos os seus familiares e amigos muito orgulhosos.

O Tenente Coronel Belentani é Graduado e Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública – Polícia Militar do Estado de São Paulo (1998 e 2018). Graduado em Direito – Universidade Cruzeiro do Sul (2010). Especialista em História e Filosofia da Maçonaria – Centro Universitário Internacional (2019). Especialista em Direito Aplicado aos Serviços de Saúde – Universidade Estácio de Sá (2020). Especialista em Direito Constitucional – Faculdades Legale (2020). Especialista em Gestão de Planos de Saúde – Faculdade Dom Alberto (2023). Pós-graduando em Direito Médico e Hospitalar – PUC/Rio. Professor de Direito Penal e de Processo Penal na Universidade Brasil, Campus Fernandópolis/SP. Presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde (APAS) de Fernandópolis, Operadora de Plano de Saúde em modalidade Autogestão. Membro da Loja Maçônica Castro Alves II, n 273, de Fernandópolis/SP.