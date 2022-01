Sobe para 21 o número de mortos pela chuva no Estado de SP

Ao menos 21 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo durante o final de semana. A Defesa Civil do Estado confirmou mais duas mortes na manhã desta 2ª feira (31.jan.2022).

Entre as vítimas, 8 são crianças. Eis as cidades com mortes confirmadas pelas chuvas:

Itapevi — uma morte;

Arujá — uma morte;

Embu das Artes — 3 mortes;

Ribeirão Preto — uma morte;

Várzea Paulista — 5 mortes;

Jaú — uma morte;

Franco da Rocha — 5 mortes; e

Francisco Morato — 4 mortes.

Outras 6 pessoas estão feridas e 11 desaparecidas. Além disso, cerca de 660 famílias estão desalojadas em 11 cidades do Estado.

Durante a noite de domingo (30.jan), Franco da Rocha emitiu um alerta de risco iminente da abertura de comportas da Represa Paiva Castro. A prefeitura pediu que as pessoas em áreas de risco para alagamento deixassem suas casas. Mas o nível de chuvas diminuiu e a represa ainda não precisou realizar o escoamento.

O governador João Doria (PSDB) anunciou R$ 15 milhões para as cidades atingidas. O objetivo é pagar aluguel sociais às famílias desalojadas e realizar obras em encostas do Estado.

Os valores serão destinados em caráter emergencial para as seguintes cidades:

Arujá (R$ 1 milhão);

Francisco Morato (R$ 2 milhão);

Embu das Artes (R$ 1 milhão);

Franco da Rocha (R$ 5 milhões);

Várzea Paulista (R$ 1 milhão);

Campo Limpo Paulista (R$ 1 milhão);

Jaú (R$ 1 milhão);

Capivari (R$ 1 milhão);

Montemor (R$ 1 milhão);

Rafard (R$ 1 milhão).

Além da liberação dos recursos, foi determinada a criação de uma força-tarefa envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil para apoiar todas as prefeituras das cidades que sofreram com as chuvas.

Na capital, a vacinação contra a covid-19 teve que ser suspensa. São Paulo já estava em alerta pelas fortes chuvas dos últimos dias. Um comunicado da Defesa Civil Nacional foi emitido na 6ª feira (28.jan). O nível era de grande perigo, com precisão de chuvas acima de 100 milímetros por dia.

GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

No domingo (30.jan), o governador de São Paulo cobrou suporte do governo federal. “É importante que o governo federal não só se manifeste, mas também mande recursos para que Estados e municípios se sintam apoiados”, disse Doria.

“Os impostos que os munícipes pagam em todas as cidades afetadas também vão para o governo federal”, completou. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou sobre o assunto.

Segundo o governo, o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) conversou com telefone com prefeitos de cidades que tinham mortes registradas. Além disso, o ministério afirma que a Defesa Civil Nacional está em contato com a Defesa Civil do Estado.

“Causa estranheza as declarações do governador João Dória que parece desconhecer a natureza técnica do trabalho deste ministério, que não se pauta pela política eleitoral”, diz o Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a pasta, o governo do Estado não fez nenhuma solicitação de recursos para as áreas atingidas.