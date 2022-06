ACV Itinerante reúne ações gratuitas na praça da Concha

A ação percorrerá, sempre aos sábados, diversos bairros da cidade; na próxima semana estará na Zona Norte.

Quem passar pela praça da Concha Acústica de Votuporanga, neste sábado (11.jun), poderá participar de uma série de atividades gratuitas, que vão desde apoio para conquista de vaga de trabalho a ações na área da saúde. Com a parceria do Sebrae e Unifev, a Associação Comercial de Votuporanga realiza a primeira edição do projeto ACV Itinerante aberto para toda a comunidade das 9h ao meio-dia.

A ação percorrerá, sempre aos sábados, diversos bairros da cidade com oferta de vagas de trabalho, orientações para entrevistas de emprego, produção de currículos, cadastro no Emprega Votu, consulta ao Boa Vista/SCPC e muito mais. No próximo sábado (18/6), o ACV Itinerante será na av. Emílio Arroio Hernandes, no espaço de estacionamento próximo à galeria onde estão o Santander e Móveis Popular no Pozzobon.

“Queremos ir além das quatro paredes e chegar mais perto do cidadão, auxiliando nas questões empresariais e em procura de espaço no mercado de trabalho. Estou muito feliz em colocar em prática esse projeto na reta final do meu mandato”, destaca Carlinhos Matta, que conclui a gestão no final de julho deste ano.

O ACV Itinerante será das 9h ao meio-dia na praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” da Concha Acústica, na esquina da Amazonas com a Alagoas.

Interessados em se associar à ACV podem entrar em contato pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.

Unifev e Sebrae

Parceira do ACV Itinerante, a Unifev levará seu projeto Unifev em Ação que oferece a presença de professores e alunos para aferição de pressão arterial, apresentação de dança e fitness, contação de estórias e atividades lúdicas, auriculoterapia, avaliação antropométrica e orientação nutricional, oficina de desenho e tratamento de fotos para redes sociais, orientações de como cuidar do seu Pet, orientações do Núcleo de Apoio Fiscal, orientações em prevenção ao câncer de colo de útero e mama, orientações médicas, psicoeducação sobre emoções, sustentabilidade ambiental, teste de glicemia, tipagem sanguínea, ventosaterapia, consultoria para redes sociais, distribuição gratuita de mudas e muito mais.

A Unidade Móvel do Sebrae também estará presente orientando sobre abertura de empresas, direitos e deveres do Microempreendedor Individual, entre outras dicas.

Dia dos Namorados

Como tradicionalmente acontece no segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas neste sábado (11), das 9h às 18h. Por ser referência na região, o horário especial deve atrair a população de cidades vizinhas que não tem a disponibilidade de viagem para Votuporanga durante a semana.

Domingo (12) é celebrado o Dia dos Namorados e a ACV espera aumento em torno de 10% nas movimentações para a procura de presentes.