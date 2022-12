Show de Natal em Valentim Gentil acontece nesta terça-feira

A magia do Natal vai invadir Valentim Gentil nesta terça-feira (20/12). A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Educação, promoverá o tradicional Show de Natal que marcará o encerramento do ano letivo na rede municipal.

O espetáculo de Natal será realizado pelo Grupo Ligia Aydar, reconhecido internacionalmente, por levar alegria através dos personagens mais queridos pelas crianças. A apresentação será na quadra coberta da Escola Estadual “Cícero Usberti”, sendo às 18h30 para os alunos da EMEI “Airton de Medeiros” e Creche Municipal “Adelson Carlos de Souza”. Às 20h30 será a vez dos alunos do CEAP – Centro Educativo Amor e Paz e EMEF “Vicente Santoro” se encantarem com show.

Importante destacar que os alunos devem estar acompanhados de apenas um responsável e a criança será presenteada com o mimo.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

O espírito natalino acende em nossos corações a esperança e a fé por meio da figura da Papai Noel que chegará no evento na Carreta da Alegria, juntamente com outros personagens natalinos.

CARRETA DA ALEGRIA

A Prefeitura de Valentim Gentil presenteará as crianças com passeio gratuito na Carreta da Alegria que permanecerá no Município por três dias a partir de terça-feira (20/12).