Shopping Cidade Norte terá Exposição de Miniaturas neste final de semana

Evento gratuito na entrada principal do shopping será realizado neste sábado (29/6) e no domingo (30/6)

O Shopping Cidade Norte recebe neste sábado (29/6), das 10h às 22h, e no domingo (30/6), das 14h às 20h, uma Exposição de Miniaturas, realizada pelo tradicional Clube Rio-pretense de Colecionadores de Miniaturas (CRCM). O evento gratuito contará também com sorteio de brindes ao público.

A exposição com aproximadamente três mil itens será montada na entrada principal do Shopping Cidade Norte. Haverá miniaturas de carros, trens, veículos clássicos, aviões e peças customizadas em diversas escalas, que vão de 1 para 10 a 1 para 67 (os famosos Hot Weels).

Outra atração à parte da exposição, no quesito ferromodelismo, será uma cidade montada por meio de dois dioramas de trens (maquetes). Os visitantes vão conferir também miniaturas temáticas e cenários, inspirados nos filmes da franquia “Velozes & Furiosos”, além de edições raras de coleção.

“É uma excelente oportunidade para quem admira, coleciona ou quer conhecer melhor esse universo das miniaturas. A estrutura estará montada na entrada principal do Shopping Cidade Norte e é um evento voltado para todas as famílias”, afirmou Elaine Morília, gerente de marketing do Shopping Cidade Norte.

Os integrantes do Clube Rio-pretense de Colecionadores de Miniaturas se se uniram por meio das redes sociais e passaram a montar miniexposições e até feiras para trocar ideias e miniaturas. Com sede em Rio Preto, o clube foi fundado no dia 19 de outubro de 2014. Atualmente, o CRCM conta com 40 associados, que compartilham a paixão por miniaturas.