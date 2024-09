Sertanejo Zé Neto sofre acidente e é internado em hospital de Rio Preto

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, foi internado após um acidente ocorrido na noite de sábado (28), em São José do Rio Preto.

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, foi internado após um acidente ocorrido na noite de sábado (28), em São José do Rio Preto, SP. A informação foi dada pelo portal Léo Dias e confirmada pela assessoria do artista, mas não foram revelados detalhes sobre sua condição de saúde.

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, está afastado dos palcos devido a um diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, com previsão de retorno aos shows ainda este ano. No mesmo dia do acidente, a dupla compartilhou uma foto nas redes sociais durante um churrasco com suas esposas, ressaltando que estavam tendo um “final de semana muito abençoado”.

Na última semana, o artista Zezé Di Camargo também havia se pronunciado sobre o quadro de depressão de Zé Neto. Em entrevista ao site Conceito Sertanejo, o sertanejo explicou que tem falado com Giovani (da dupla Gian & Giovani) e Edson (de Edson & Hudson) para combinarem uma ida até a casa de Neto para animá-lo com música e também companhia.