Sertanejo Kauan joga microfone no palco e deixa show na região

Um vídeo que mostra o cantor Kauan, da dupla com Matheus, jogando um microfone no chão e deixando o palco na festa de Peão de Tabapuã, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (2). O evento foi realizado no último sábado, dia 29 de julho.

Sem saber o que fazer, Matheus, que é irmão de Kauan, brincou com o público. “Kauanzinho sentiu uma dor de barriga, né veio?”, disse. Depois, o cantor explicou que iria terminar o show sozinho. “O outro correu”, brincou mais uma vez para acalmar o público.

No Instagram, muitas pessoas comentaram sobre a atitude do cantor:

“Concordo que tem gente que vai pra os shows fazer baderna, porém, não concordo com artista que age dessa forma. Tem artista que também não respeita o público. Problemas sempre vão existir e devem ser resolvidos da melhor forma, atitudes assim não são profissionais.”

“Virou moda artista jogar microfone no chão”

“Parece que o microfone estava com problema”, disse um dos seguidores.

Em seu perfil do Instagram, Kauan pediu desculpas aos fãs e relatou sua luta contra a ansiedade e a síndrome do pânico.