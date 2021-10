Sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto debocha de Gustavo Mioto e internautas ficam indignados

Uma entrevista concedida pelo sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, está dando o que falar entre os internautas.

Em um vídeo que está circulando na web, o músico surge debochando de ninguém menos que Gustavo Mioto, seu colega de profissão.

Ao ser questionado sobre os três artistas que mais admira no mundo da música, o cantor, de forma visivelmente irônica, disparou: “Cara, para mim, em primeiro lugar é o Gustavo Mioto”.

A postura do famoso, claro, acabou decepcionando os seguidores, que o criticaram. “Quem são eles pra falar assim do Mioto? São os melhores cantores, é? Aff, eu até que gostava deles, mas depois dessa caiu no meu conceito”, lamentou uma fã.

“Cara, que horrível isso, o Mioto é um cara bacana demais, tava na dele… Não vou desmerecer o Zé neto, ele canta bem também, mas que arrogância do Cris debochar de alguém DO NADA que nunca fez nada, independente de como o Gustavo canta, tem que ter respeito!”, refletiu mais um.

RD1