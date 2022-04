Serginho da Farmácia pede estacionamento 45 graus na Avenida Mário Pozzobon

Vereador justificou que a medida ajudará na escassez de vagas, nas imediações da Arena Plinio Marin e do Centro de Natação, principalmente, em dias de eventos.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), apresentou na 13ª sessão ordinária da Casa, desta segunda-feira (18.abr), uma indicação, para que à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, promova a implantação de estacionamento 45 graus, no canteiro central da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, na zona norte da cidade.

Em sua justificativa, o parlamentar apontou que o estacionamento servirá para beneficiar na escassez de vagas existentes nas imediações da Arena Plinio Marin e do Centro de Natação, pois a localidade não possui estacionamento do lado interno e externo, deixando a mercê os veículos dos torcedores. “Pois em dias de partida de futebol, torcedores não possuem opção de estacionamento para abrigar seus veículos. Por essa razão o pedido de criação de vagas com a construção de estacionamento de 45 graus no canteiro central da Avenida acima citada, haja vista que a mesma possui medidas generosas, encaixando-se perfeitamente e permitindo uma acomodação adequada para os torcedores que vão apreciar as partidas de futebol”.

O vereador salientou ainda que “considerando que dentro do contexto acima mencionado e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos ao Poder Executivo que promova a implantação de estacionamento na maior celeridade possível, já que representa a participação popular na gestão administrativa da cidade, o que está previsto em nosso Plano Diretor e Estatuto da Cidade”.

Na mesma indicação, Serginho da Farmácia solicitou também sistemas de monitoramento eletrônico que minimizem riscos de roubos. Diário de Votuporanga