Sepultado corpo de rapaz que morreu em presídio

Foi sepultado nesta quinta-feira, dia 21, o jovem de 22 anos, Cauan Lemos, condenado a 12 anos de prisão por assassinar o padrasto Jonas Lessa 40 anos. Ele estava preso em uma penitenciária da região e acabou cometendo suicídio por enforcamento na última segunda-feira, dia 19.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital em Araçatuba onde foi dignosticado com morte cerebral. Alguns amigos chegaram a fazer uma vaquinha virtual nas redes social para arrecada recursos para o funeral de Cauan, o que teria causado confusão com a família que não havia confirmado a morte do rapaz.

Várias pessoas também foram na funerária contratar o serviço para o translado do corpo do rapaz que estava em Araçatuba, mas os médicos ainda não haviam emitido laudo, ficando o impasse se realmente Cauan estava morto.

Após a emissão do comunicado de óbito foi constatado que Cauan Lemos havia contraído covid-19, impossibilitando a realização de velório.

O corpo chegou a Fernandópolis e logo foi sepultado.

ENTENDA PORQUE CAUAN ESTAVA PRESO

Cauan Lemos, na época com 18 anos, matou o companheiro da mãe, Jonas Lessa, 40 anos, com uma facada no peito, durante uma briga na casa onde moravam no bairro CDHU, periferia de Fernandópolis, em agosto de 2020.

A vítima, Jonas, também tinha um histórico de homicídio durante uma briga no Recinto de Exposições de Fernandópolis, quando desferiu um soco em um rapaz que foi ao chão, e batido com a cabeça na guia.

Cauan havia sido condenado há 12 anos de prisão.