Senac Votuporanga oferece vagas para curso técnico em administração

São 33 vagas, inclusive sendo destinadas 23 bolsas.

O curso tem como objetivo desenvolver o aluno para executar atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e finanças.

Este curso tem previsão de recesso escolar de 16 dias em janeiro, 16 dias em julho e 7 dias em dezembro (períodos sujeitos a alterações). As datas serão informadas pela coordenação do curso, contudo o início é previsto para 02/03/2020.

Documentos para Matrícula

– Documento de Identidade (RG) (cópia simples).

– CPF (apresentação do original).

– Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou outros documentos educacionais que comprovem a conclusão do Ensino Médio (apresentação do original e cópia simples ou cópia autenticada), ou

– Declaração de escola, comprovando estar cursando a escolaridade mínima exigida (original).

SENAC VOTUPORANGA