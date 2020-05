Senac ao Vivo: projeto do Senac São Paulo para tornar a quarentena mais leve e informativa

A série de eventos gratuitos com transmissão ao vivo pelas redes sociais tem temas variados e conta com a qualidade técnica dos especialistas do Senac.

O cenário da quarentena criou um novo hábito no mundo todo: assistir a shows ao vivo de artistas ou figuras públicas renomadas pela internet. E, como não poderia ser diferente, o setor educacional fez adaptações e aderiu ao formato. O Senac São Paulo acaba de lançar o Senac ao Vivo, projeto que contempla uma série de transmissões com temas variados nas redes sociais, com a participação dos docentes da instituição.

Buscando atender necessidades de interesses múltiplos, os conteúdos de formação são variados. Alguns dos temas previstos para o mês de maio são: alimentação em tempos da Covid-19 com dicas de nutricionistas e docentes sobre os principais cuidados com a escolha, compra, seleção e armazenamento dos alimentos; como as empresas e marcas devem reagir à crise, procurando adequar as posturas interna e externa pelo viés da área de gestão de negócios; qualidade ambiental em tempos de quarentena; prestação de serviço sobre a elaboração da declaração de imposto de renda para prevenir a incidência da malha fina; o papel da autoestima na saúde mental, entre outros.

Juliano Marcio Calderero, gerente de comunicação e relações institucionais do Senac São Paulo, ressalta que as transmissões têm o objetivo de manter ativas as comunidades locais digitais das unidades Senac, os estudantes e os profissionais das áreas de conhecimento que a instituição oferece com conteúdo relevante. “O projeto Senac ao Vivo tem ênfase nas marcas formativas da instituição: atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, além de visão crítica e domínio técnico-científico. As ações são uma degustação da oferta educacional presencial das unidades, suspensas nesse momento”, acrescenta o gerente.

Na programação, destaque para a conversa sobre Projeto de vida em tempos de isolamento social, realizada pelo Centro Universitário Senac – Santo Amaro. O evento do dia 15 de maio, às 16 horas, promoverá uma reflexão sobre a necessidade de as pessoas aproveitarem este momento e repensarem seus papéis e objetivos de vida pessoal e profissional.

Já o Senac Tiradentes e Penha se unem no dia 8 de maio, às 16 horas, para promover um bate papo sobre como potencializar a mudança através da atitude empreendedora, realizando análise comportamental como mecanismo de autoconhecimento, além do uso da ferramenta SWOT – técnica de planejamento estratégico para auxiliar pessoas e organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades nos negócios ou no planejamento de projetos.

A plataforma virtual também será utilizada para a realização da 12ª Semana Senac de Enfermagem com o tema “O Protagonismo e a Valorização da Enfermagem em Tempo de Pandemia”. O evento, que conta com a participação dos docentes do curso Técnico em Enfermagem, tem como objetivo promover reflexões acerca das práticas assistenciais de segurança do paciente e dos profissionais de enfermagem, considerados linha de frente de combate à Covid-19.

As transmissões acontecem no perfil de cada unidade, para conferir a programação completa, acesse o site: www.sp.senac.br/aovivo.

A iniciativa da instituição reforça que a educação é um dos principais meios para o desenvolvimento da comunidade e que deve ser contínua.

SERVIÇO