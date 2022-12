Seminário da Família reúne bolsistas do projeto Votuporanga em Ação

Evento aconteceu na Câmara Municipal, com palestras de Edvalter Bonfim Francisco e Marcos Naime Pontes; bolsistas foram contemplados com panetone

O 2º Seminário da Família reuniu centenas de bolsistas dos projetos Votuporanga em Ação 1 e 2, e Bolsa do Povo na manhã da última quinta-feira (15/12), na Câmara Municipal de Votuporanga. O evento foi realizado pela Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Direitos Humanos.

O objetivo foi oferecer aos bolsistas uma mensagem de esperança e otimismo sobre a família e a importância do fortalecimento de vínculos familiares.

A abertura do evento foi marcada pelo projeto Espaço Jovem, do Lar Celina. Crianças e jovens formaram um lindo coral e cantaram as músicas Verdades do Tempo, de Tiago Brado, e A Paz, do grupo Roupa Nova.

Em sua fala, o prefeito Jorge Seba destacou que os bolsistas assistidos têm uma oportunidade de recomeço e dignidade por meio do programa, além de contribuir diariamente na administração nos órgãos públicos e entidades. Também falou sobre a temática do seminário. “Nos reunimos para aprender a superar os desafios vivenciados pelas famílias. Parabenizo a iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos por debater este tema que visa contribuir sempre na qualidade de vida dos nossos bolsistas”, falou.

Em sua fala, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, parabenizou o empenho de todos os bolsistas no decorrer de 2022, colocando a equipe da secretaria para ajudá-los no que estiver ao alcance.

A primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, aproveitou o momento para desejar a todos os bolsistas um Feliz Natal e próspero 2023. Também participaram do evento, o presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Edmar da Costa, e o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto.

Em seguida, os bolsistas assistiram as palestras do médico psiquiatra Marcos Naime e do pastor presidente da 1ª Igreja Batista de Votuporanga, Edvalter Bonfim Francisco. Ambos falaram sobre a importância da família, o fortalecimento de vínculos familiares, valores cristãos e sociais, entre outros.

No encerramento do evento, cada bolsista recebeu um panetone.