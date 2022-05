SEMANA DE CURSOS PARCERIA SINDICATO RURAL E FUNDO SOCIAL DE MACEDÔNIA

Nos dias 02 ao dia 05 de maio, segunda a quinta-feira, realizou-se o curso Requisitos para processamento do leite e seus derivados, no Sindicato Rural de Fernandópolis, ministrado pela professora Roberta Zanoveli.

No curso, com duração aproximada de 30 horas, os alunos puderam aprender a fazer produtos derivados do leite, como queijos, requeijões, doces, etc.

A parceria do Fundo Social de Solidariedade com o Sindicato Rural de Fernandópolis e o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem como objetivo capacitar a população de Macedônia trazendo novas oportunidades, seja de aprendizado, de renda, empreendorismo e oportunidades de emprego.

“Nós ficamos muito felizes em poder oferecer oportunidades de cursos e palestras que tragam a possibilidade da nossa população, ao final do curso, confeccionar um produto para consumo próprio ou para vender, gerando renda. Um exemplo, é esse curso onde aprenderam a fazer queijo, requeijão, doces e depois poderão oferecer a sua família, aos seus amigos para o próprio consumo ou vendê-los. Agora, saindo de uma pandemia, é fundamental aprender novos caminhos.” Ressalta a vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Macedônia, Vanja Sabino Reis.