Seis pessoas são presas durante operação Black Friday em Urupês

Seis criminosos foram presos durante uma grande operação da Polícia Civil de Urupês (SP), denominada “Black Friday”. Entre os indivíduos estão quatro homens e duas mulheres.

De acordo com a polícia, a operação começou no dia 04/11 e teve como objetivo estabelecer a ordem no município e controle de índices criminais, através de abordagens de pessoas sob suspeita. A ação deu cumprimento de mandados de prisões e também de buscas e apreensões após investigações realizadas pela Polícia Civil da cidade, através de inquéritos policiais e medidas cautelares.

A operação contou com o apoio de 10 policiais civis e quatro viaturas empenhadas ao longo destes oito dias. Na ação, um casal de São José do Rio Preto (SP) foi preso por suspeita de furto de fiação elétrica na área urbana e rural da cidade. Com ele, além da fiação, os policiais apreenderam ainda ferramentas para a prática desse tipo de crime.

Segundo o delegado de Urupês, Sérgio Augusto Ugatti Durão, esse tipo de crime cresceu, assustadoramente, principalmente na zona rural do município, nos últimos anos.

“Esse aumento se deu em razão do valor comercial desses fios, principalmente do material que é o cobre. Outro índice criminal observado e que teve aumento nas ocorrências, é o furto de transformadores de energia, que estão quase sempre atrelados aos furtos de fios”, destaca.

Ainda na operação, dois indivíduos, procurados da justiça, também foram presos. Um deles, pelo crime de violência doméstica e o segundo pelo crime de furto.

Nesta última quinta-feira, (10/11), uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas com porções de drogas em sua casa e era responsável pela venda de crack a usuários da região. Já nesta sexta (11), outro homem, procurado da justiça de Valparaíso (SP), pelo crime de estelionato, também foi preso durante a operação.

Todos os criminosos foram levados para cadeias da região e permaneceram presos à disposição da justiça. A Polícia Civil de Urupês pede para os moradores, caso tenham conhecimento de algum tipo de crime ou de criminosos procurados, que façam denúncias através dos telefones (17) 3552-1314 e 3552-2300. O sigilo das informações e a identidade dos denunciantes serão mantidos no mais absoluto sigilo.

Gazeta do Interior