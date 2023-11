Segurança Alimentar: Prefeitura inicia entrega de alimentos doados pela Rede Porecatu

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na primeira entrega, mais de 600 quilos de alimentos foram entregues; ação será contínua, com entregas diárias

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Supermercados Porecatu, iniciou, nesta semana, a entrega de alimentos voltados à Segurança Alimentar para distribuição à entidades assistenciais. Na terça-feira (8/11), o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanharam a primeira distribuição que ocorreu no Banco de Alimentos.

Também participaram do ato representantes das entidades contempladas, do Supermercados Porecatu e do Curso de Nutrição da Unifev, que é parceiro da ação; além dos secretários municipais da Assistência Social, Meire Azevedo, e de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

Durante a primeira entrega, foram distribuídos mais de 600 quilos de alimentos, 325 quilos de sabão em pó e 1.800 rolos de papel higiênico a 18 entidades. A partir de agora, as entregas ocorrerão diariamente na sede da Secretaria de Assistência Social.

“Temos uma plano aprovado junto ao Conselho de Segurança Alimentar e estamos cumprindo. Nosso agradecimento ao Porecatu por esse gesto solidário que representa muito para as famílias que mais necessitam. Nossa gratidão também às entidades que são sempre parceiras do Poder Público e cuidam, lá na ponta, daqueles que mais precisam”, disse o prefeito.