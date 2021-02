Seguem abertas as inscrições do concurso PMSP 2021 para Soldados

.Com edital publicado na manhã de 9 de janeiro pelo Diário Oficial do Estado, o novo concurso público é para ingresso na carreira de PM de 2ª Classe no Quadro de Praças masculino e feminino para atuação na Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

A seleção tem 2.700 vagas e a Fundação Vunesp é quem está encarregada de coordenar o concurso e aplicar as provas. As inscrições começaram no dia 14 de janeiro e seguem até 25 de fevereiro.

O edital completo da seleção pode ser conferido aqui no site – veja abaixo. Concurso para Soldado da PMSP pede nível médio Os interessados em integrar o quadro de Soldados da PMSP devem ter ensino médio completo ou equivalente, idade mínima de 17 e máxima de 30 anos, e altura de 1,60m se homem e 1,55m se mulher.

Além disso, serão condições para posse no cargo: Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”; Possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo; Possuir higidez física e mental; Possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo; Estar quite com as obrigações eleitorais; Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas.

O salário inicial da carreira é composto de R$ 1.287,33 de base, mais R$ 1.287,33 por Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$ 743,87 de insalubridade, totalizando R$ 3.318,53.

