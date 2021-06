Com 78 mil casos positivos e mais de 2 mil mortes, autoridades de São José do Rio Preto (SP) discutem ações para frear o avanço da Covid-19 na cidade, e também na região. Uma reunião realizada nesta terça-feira (8) no Hospital de Base de São José do Rio Preto discutiu estratégias para o noroeste paulista. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, participou da reunião.