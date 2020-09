Ciclofaixa Av. Prefeito Mário Pozzobon

Outra mudança que trará mais segurança aos ciclistas, é a nova ciclofaixa que a Prefeitura implantará na Av. Prefeito Mário Pozzobon. Os trabalhos foram iniciados na última quarta-feira (16/9). No local, está sendo feita a pintura do pavimento de vermelho com linhas brancas contínuas de cada lado; também serão instalados tachões de um dos lados das linhas e novas sinalizações para melhor direcionamento de pedestres, ciclistas e motoristas. A pista contará com 1.400 metros de extensão e a entrega oficial e simbólica da obra está marcada para o mês de outubro.

Ciclofaixa Complexo Ferroviária

Mais uma melhoria em outro ponto da cidade, é a implantação da nova ciclofaixa no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, conhecido como Campo da Ferroviária, no bairro Estação, que contará com 650 metros de extensão. A iniciativa também tem a finalidade de oferecer aos ciclistas uma via adequada para a prática do ciclismo e demais treinos.

Todas essas mudanças têm objetivo de oferecer mais segurança ao trânsito e melhorias também a quem não faz uso de veículos ou transporte público para locomoção. Dessa forma, a Pasta recomenda aos motoristas que trafegam por essas ruas a ficarem atentos com as novas modificações.