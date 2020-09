O indicador municipal demonstra que a Educação em Votuporanga evoluiu, passando de 6.8 em 2017 para 6.9 em 2019, no Ensino Fundamental I (4ª série/5º ano). O Ensino Fundamental II (8º série/9º ano) passou de 4.2 em 2017 para 4.9 em 2019.

O Índice ainda aponta que a média do Município para os anos iniciais do Ensino Fundamental ficou em 6.9, superando a média nacional, que ficou em 5.9. Já os anos finais do Ensino Fundamental de Votuporanga obtiveram 4.9, equiparando-se a média nacional.

Dados

Os números demonstram que Votuporanga segue avançando nas boas práticas da Educação.

Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou Votuporanga como 11ª do Brasil em Boas Práticas de Promoção e Proteção de Direitos da Primeira Infância.

Também no último ano, Votuporanga recebeu visitas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas da União.

Votuporanga foi uma das três cidades do Estado de São Paulo a receber a visita do Tribunal de Contas do Estado. A oportunidade surgiu do ofício de apresentação do TCE, com o projeto idealizado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) em articulação institucional com os Tribunais de Contas e em parceria com a empresa Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE).

Já o TCU conheceu e parabenizou a Educação no Município, nos destacando como referência no Noroeste Paulista e do Brasil, na gestão de Educação Pública. O Município está entre os 30 selecionados como referência nacional.

IDEB

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador geral da educação nas redes privada e pública. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em português e matemática na Prova Brasil, aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio.

O índice é divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas.