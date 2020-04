As melhorias no trânsito de Votuporanga estão ocorrendo frequentemente por todas as regiões da cidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, realizou a instalação de três novas rotatórias, distribuídas em diversos pontos da cidade. O processo de aplicação dos novos dispositivos deu início há aproximadamente 20 dias e a terceira rotatória, foi finalizada na última sexta-feira (24/4).