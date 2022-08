Secretaria de Direitos Humanos sedia ação em prol da saúde das pessoas em vulnerabilidade social

Iniciativa foi da Comunidade São Francisco de Assis em formar parceria com a Prefeitura para ofertar testes rápidos no público atendido pela pasta

A Comunidade São Francisco de Assis realizou uma ação com o público atendido da Secretaria de Direitos Humanos na manhã desta sexta-feira, dia 12 de agosto. Em uma parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias da Saúde e de Direitos Humanos, foram realizados testes rápidos de HIV nas pessoas em situação de rua que procuram diariamente pelos serviços da Secretaria. Além disso, foram distribuídos preservativos femininos e masculinos, folders e informativos relacionados às doenças sexualmente transmissíveis (DST).

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a pasta acolhe centenas de pessoas por dia devido aos inúmeros serviços ofertados. “Estamos fazendo a nossa parte, sempre assegurando a estas pessoas o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, assistência social, moradia, segurança, trabalho e renda. Na hora do almoço repassamos as marmitas do projeto Prato Solidário, do Fundo Social, e foi neste momento que a Comunidade São Francisco de Assis teve a oportunidade de se aproximar ainda mais para levar informação às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social”, disse.

A secretária de Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, aprovou a iniciativa da parceria. “É louvável a entidade ter cuidado com este público, que precisa muito de informação. A prevenção é tudo, desde um esclarecimento de dúvida, uma orientação onde procurar por atendimento, tomar uma vacina. Enfim, saúde é tudo que traz segurança e bem-estar ao indivíduo”.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, fez questão de falar com os atendidos. “A nossa saúde é muito bem estruturada e está de portas abertas para todos”, finalizou.